Журналистка Ивлева: поэт Лев Рубинштейн скончался

Журналистка Виктория Ивлева сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поэт Лев Рубинштейн скончался.

«Лев Рубинштейн. 19 февраля 1947 — сегодня, 12 января 2024. Не могу, слезы разъедают глаза», — говорится в сообщении.

Позже новость о смерти поэта опровергла его дочь.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию и перенес операцию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. У литератора была сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости. После ДТП поэт впал в кому.

На водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее о состоянии Рубинштейна рассказал писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов).