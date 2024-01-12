Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналистка Ивлева: поэт Лев Рубинштейн скончался

Журналистка Ивлева: пострадавший в ДТП поэт Лев Рубинштейн скончался

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Журналистка Виктория Ивлева сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поэт Лев Рубинштейн скончался.

«Лев Рубинштейн. 19 февраля 1947 — сегодня, 12 января 2024. Не могу, слезы разъедают глаза», — говорится в сообщении.

Позже новость о смерти поэта опровергла его дочь.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию и перенес операцию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. У литератора была сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости. После ДТП поэт впал в кому.

На водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее о состоянии Рубинштейна рассказал писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами