Фанаты Бритни Спирс высмеяли Кристину Агилеру из-за отмены концертов

Фанаты певицы Бритни Спирс высмеяли ее давнюю коллегу по сцене Кристину Агилеру из-за отмены ее концертов в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Sun.

Известно, что Агилера отменила шоу в феврале и больше не собирается давать концерты в Лас-Вегасе. В январе она отменяла выступления, сославшись на болезнь.

«Получила в подарок новогодний грипп», — писала она в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поклонники Спирс объясняют отмену плохой продажей билетов.

«Пока Кристина отменяет, Бритни продает по два миллиона книг», — пишет один из поклонников, имея в виду недавно вышедшую автобиографию Бритни Спирс «Женщина во мне».

Бритни Спирс и Кристина Агилера начинали артистическую карьеру вместе в детском сериале «Клуб Микки Мауса». Позже пути певиц разошлись, и Спирс не раз критиковала бывшую подругу.

В 2023 году Кристина Агилера отметила 24-летие с момента выхода ее дебютного альбома. 43-летней певице было 18 лет, когда 24 августа 1999 года она выпустила свой альбом под названием Christina Aguilera.

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