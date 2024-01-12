В Петербурге отменили спектакль по роману Бориса Акунина*

В Александринском театре Санкт-Петербурга отменили спектакль «Один восемь восемь один» («1881») по одноименному роману Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского.

По словам Вишневского, его помощница приобрела билет на спектакль 14 января. Cпектакли должны были идти 12, 13 и 14 января. Женщине пришло сообщение, что спектакль отменен.

Депутат предположил, что постановку сняли из-за того, что в ее основу легла книга Акунина.

В кассе театра корреспонденту «Осторожно Media» заявили, что деньги за спектакль купившим билеты вернут, а переноса спектакля не будет.

Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили (известен под литературным псевдонимом Борис Акунин) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.

Накануне в издательстве «Захаров» сообщили, что книги писателя Бориса Акунина отдали на экспертизу после изъятия.

Ранее украинская певица возмутилась своей песней в номере российской фигуристки Камилы Валиевой.