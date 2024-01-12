Из-за подаренных владельцем «Мутабор» РПЦ мощей в Италии разгорелся скандал

Мощи, который хозяин «Мутабора» Михаил Данилов передал РПЦ, пропали из шкафа реликвария в итальянской Новаре, пишет издание La Stampa.

Бывший хранитель реликвария курии Новары Франко Черрути (справа на фотографии), чья подпись стоит на документе подлинности, покинул должность еще в 2015 году, но сертификат датирован 2018 годом, а сам Данилов утверждает, что приобрел их в ноябре 2023-го.

По информации издания, Черрути был вызван для дачи объяснений, ему может грозить церковный суд. Сам он отвергает все обвинения и утверждает, что не помнит, как его подпись оказалась на сертификате подлинности, и полагает, что документ, как и сами мощи, являются поддельными.

«У меня есть кое-какие мысли, но я пока не готов ими делиться», — сказал итальянец журналистам.

Также, по его словам, мощи Николая Чудотворца действительно хранились в реликварии, но пропали из шкафа. Он призвал найти печати, которые ставят при передаче мощей, так как сертификат сам по себе не гарантирует их подлинность.

Кроме сертификата подлинности мощей, которые были переданы Даниловым РПЦ, Черрути также подписал документ, подтверждающий подлинность частицы Пояса Пресвятой Богородицы, которую летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге.

7 января стало известно, что учредитель московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери.

Ранее клубу «Мутабор» предъявили иск из-за музыки.