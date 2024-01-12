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Джулия Робертс рассказала о своем табу в кино

Актриса Джулия Роберт заявила, что из принципа не раздевается в кадре

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British Vogue

Актриса Джулия Робертс в интервью журналу Vogue заявила, что принципиально не обнажает тело на съемках кино.

«Моя карьера c рейтингом G (0+). Знаете, не хочу критиковать выбор других, но для меня не раздеваться в кино и не быть физически уязвимой – это выбор, который я делаю для себя. Но, по сути, я выбираю не делать чего-либо, в отличие от выбора сделать что-то», — пояснила Робертс.

Она также предположила, что любовь мужа, оператора Дэниела Модера и хорошие гены помогают ей молодо выглядеть в 56 лет. Робертс верит, что супруг искренне любит ее и заботится о ней. Такие мысли делают артистку счастливой. При этом звезда фильма «Красотка» заверила, что не прибегала к радикальным косметологическим преображениям. Актриса пошутила, что сохраняет молодость при помощи маринования.

«Маринование. Каждую вторую субботу я кладу голову в банку на 18 часов. Это творит чудеса. Запах ужасный», — улыбнулась Робертс.

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