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«Место вдохновило»: Дарья Повереннова обрадовалась реакции на откровенный снимок

Актриса Дарья Повереннова назвала успешной провокацию с обнаженным снимком

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dpoverennova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Дарья Повереннова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обрадовалась успешному завершению своей «провокации» с откровенном снимком, на котором артистка позировала, прикрывшись банными вениками.

«Друзья, хочу с удовлетворением отметить, что моя вчерашняя провокация прошла успешно! Конечно, были морализаторы (куда ж без них), но подавляющее большинство отметило смелость модели-моржа и красоту картинки! Место вдохновило — Волга», — подчеркнула Повереннова.

По словам актрисы, она совершенно не любит холод, но накануне ей сильно захотелось выбежать на мороз босиком из бани. Она также обрадовалась тому, что большинству из ее фанатов «еще далеко до ханжества».

Артистка признавалась, что в 40 лет «поставила на себе крест», не надеясь выйти замуж. Повереннова больше не хотела отношений «с кем попало» и уже планировала свою жизнь в одиночестве, но встретила руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова, который дал все, о чем она мечтала. Пара официально зарегистрировала отношения после восьми лет романа в 2021 году.

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