Девушка Тимати объяснила длительное молчание в соцсетях

Модель и блогер Валентина Иванова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила снимок лежащего пса и намекнула, что примерно так же провела свои новогодние праздники.

«Я чилила все эти дни. Как этот друг. Было отличное время для отдыха и перезагрузки. Всегда это делаю в новогодние праздники. Отличное время побыть наедине с собой, семьей, любимыми. Надеюсь вы хорошо провели время и отдохнули», — написала Иванова (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»)..

На новогодние праздники блогер и ее возлюбленный Тимати уехали отдыхать в теплые края. Девушка отправилась за границу с рэпером, его мамой и детьми — Ратмиром и Алисой.

Валентина Иванова активно ведет свои социальные сети и регулярно публикует откровенные фотографии. О романе модели с Тимати стало известно в январе 2023 года, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с девушкой за границей. Оказалось, что в начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

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