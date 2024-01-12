Основатель Московской биеннале современного искусства умер после долгой болезни

В Лондоне после долгой болезни скончался основатель Московской биеннале современного искусства, искусствовед Иосиф Бакштейн. Об этом сообщается в Telegram-канале выставки.

«Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь», — уточнили авторы сообщения.

78-летний искусствовед постоянно жил в Лондоне, поскольку там проживали его супруга, англичанка Кэти Дипвел, и их сын.

Бакштейн в 1968 году окончил Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ).

«Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжелого машиностроения», — рассказали в пресс-службе биеннале.

Второе высшее образование Бакштейн получил по специальности «социология культуры и искусства».

«Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — сказано в сообщении биеннале.

11 января сообщалось, что поклонники актера Юрия Соломина пришли почтить его память в Малый театр.

Соболезнования родным и близким Юрия Соломина ранее выразил президент России Владимир Путин.