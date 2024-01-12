Названа причина отмены концерта Лолиты в Омске

В минкульте Омской области назвали причину отмены концерта певицы Лолиты Милявской в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей местного минкульта, концерт в Омской филармонии в марте не состоится, поскольку команда звезды не заключила договор на предоставление зала площадки.

«Договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — уточнили в министерстве.

В ведомстве не знают причины того, почему билеты на выступление продавались только на онлайн-площадках.

21 декабря Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После скандала отменили ее выступление на мероприятии Зимнее Show в Московской области, ее номер пропал из новогоднего эфира телеканала «Краснодар».

Telegram-канал Mash сообщал, что запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины.

Ранее Юрий Антонов заявил о необходимости ввести дресс-код для «голых» артистов.