Концерт Лолиты в Омской филармонии отменили

Концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, отменили. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта региона, передает «Интерфакс-Россия».

В декабре она приняла участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Позднее вечеринку и ее участников раскритиковали. Ранее в соцсетях потребовали отменить концерт Лолиты в Омске.

В министерстве отметили, что договоренность о предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения концерта была достигнута еще полгода назад, однако договор на предоставление зала подписан не был. Билеты в кассах Омской филармонии не продаются, подчеркнули там.

«Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — говорится в сообщении.

При этом агентство сообщает, что билеты на концерт Лолиты до сих пор можно приобрести на нескольких онлайн-площадках.

11 января сообщалось, что активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Лолиту на уведомление о втором гражданстве.

Ранее Лолита сообщила о помощи жителям Белгорода вместе с Собчак.