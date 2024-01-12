Наталья Штурм рассказала, как переживает стресс после ухода матери

Певица Наталья Штурм в разговоре с womanhit призналась, что общается с фотографией своей матери, которой недавно не стало.

«Мне очень хорошо так: я с ней разговариваю. Я всю жизнь была пропитана мамой. Всегда знала, что она мне скажет, когда отругает и за что похвалит. Я даже знаю, что она сейчас сказала бы мне, если бы увидела мое состояние: «Ну и да. Я ушла и че? Теперь давай ты дальше продолжай поддерживать нашу фамилию!» — заявила Штурм.

Она подчеркнула, что обязательно приведет в норму свое психологическое состояние, однако сейчас исполнительница не может справиться со стрессом. На некоторое время артистка переехала в отель, чтобы ей было проще побороть депрессивное состояние.

Недавно Штурм говорила, что на фоне трагедии сильно сбросила вес. На данный момент Штурм весит 48 килограммов при росте около 170 сантиметров. Артистка рассказала, что практически не ест из-за стресса. Она переживает из-за потери матери, которой не стало 3 января.

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