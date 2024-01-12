«Не судите»: Киркоров выложил новый трек после скандала с вечеринкой

Певец Филипп Киркоров в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал новый трек «Слухи» после скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

«Не судите меня, ведь я всего лишь человек. Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — гласит текст песни.

Сам Киркоров анонсировал трек на своей странице в соцсети и намекнул, что каждый человек сам решает, нужно ли ему слушать слухи.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Мероприятие и участников вечеринки сначала раскритиковали в соцсетях, после чего появились различные проверки и иски.В частности, Киркоров выплатил долг перед ФНС в размере 13 миллионов рублей, также певца вырезали из новогодних телешоу, фильмов и развлекательных программ. Спустя некоторое время Киркоров впервые после скандала выступил на дубайской сцене.

Ранее продюсер Кобылянский в шутку посоветовал Киркорову дать голый тур по Европе.