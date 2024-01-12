Продюсер оценил вероятность эмиграции Киркорова после скандала с «голой» вечеринкой

Продюсер и композитор Евгений Кобылянский в беседе с NEWS.ru в шутку посоветовал Филиппу Киркорову отправиться в голый тур по зарубежным странам после скандала с вечеринкой Ивлеевой.

«Возможно, что он проедет с концертами по Германии, назовет там свою новую концертную программу «Голый король». И в той же форме, как был на вечеринке, например, отправится в тур в Германию, в Италию, в Испанию, везде, где русскоговорящих людей много», — пошутил Кобылянский.

Он выразил мнение, что за границей такой перформанс могут хорошо оценить, так как в зарубежных странах многие любят «обиженных». При этом Кобылянский предположил, что Киркоров действительно может уехать из России, так как его эфирное время сильно урезали.

«И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя», — отметил продюсер.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Ивлеева не признала вину в суде по делу об организации вечеринки в «Мутаборе».