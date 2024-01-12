Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роберт Де Ниро ушел со свадьбы Дженнифер Лоуренс по просьбе невесты

Актриса Лоуренс вспомнила, что попросила Роберта Де Ниро покинуть ее свадьбу

close
100%
CJ Rivera/AP

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что попросила уйти Роберта Де Ниро со своего репетиционного свадебного ужина. Ее слова передает Deadline.

«Он был мил: разговаривал с моими родителями и был вежлив. Но я сказала: «Уйди», — призналась коллега Де Ниро.

По словам Лоуренс, ей показалось, что Де Ниро было некомфортно на репетиции ее свадьбы — актер никого не знал из присутствующих и бродил вокруг потерянный. Она добавила, что мероприятие оказалось для нее стрессовым не только из-за Де Ниро, плохая погода также повлияла на качество проведения вечеринки.

«Никогда не забуду, как волновалась, что гостям холодно. Все друзья лгали и говорили, что все в порядке», — вспомнила она.

Лоуренс заявила, что ей сказала правду только ее мать.

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-дилера Кука Мэруни осенью 2019 года. Церемония бракосочетания прошла в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда в присутствии голливудских знаменитостей.

На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были голливудские звезды: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер и многие другие.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о расставании с мужем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами