Роберт Де Ниро ушел со свадьбы Дженнифер Лоуренс по просьбе невесты

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что попросила уйти Роберта Де Ниро со своего репетиционного свадебного ужина. Ее слова передает Deadline.

«Он был мил: разговаривал с моими родителями и был вежлив. Но я сказала: «Уйди», — призналась коллега Де Ниро.

По словам Лоуренс, ей показалось, что Де Ниро было некомфортно на репетиции ее свадьбы — актер никого не знал из присутствующих и бродил вокруг потерянный. Она добавила, что мероприятие оказалось для нее стрессовым не только из-за Де Ниро, плохая погода также повлияла на качество проведения вечеринки.

«Никогда не забуду, как волновалась, что гостям холодно. Все друзья лгали и говорили, что все в порядке», — вспомнила она.

Лоуренс заявила, что ей сказала правду только ее мать.

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-дилера Кука Мэруни осенью 2019 года. Церемония бракосочетания прошла в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда в присутствии голливудских знаменитостей.

На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были голливудские звезды: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер и многие другие.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о расставании с мужем.