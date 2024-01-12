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Вера Сотникова станет ведущей нового сезона шоу «Битва экстрасенсов»

Актриса Сотникова выступит ведущей на мистическом шоу «Экстрасенсы. Реванш»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Вера Сотникова станет ведущей телешоу «Экстрасенсы. Реванш», она будет оценивать медиумов вместе с Ильей Ларионовым. Об этом пишет mk.ru.

По данным СМИ, новый сезон проекта будет посвящен экстрасенсам, которым не удалось одержать победу в прошлых сезонах шоу. Как обычно, мистикам придется выполнять различные задания, чтобы члены жюри и ведущие смогли по достоинству оценить их экстрасенсорные способности. В новом сезоне телешоу в судейских креслах будут сидеть известные россиянам медиумы Александр Шепс и Виктория Райдос.

23 декабря прошел финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта было объявлено двое победителей. Изначально ведущий проекта Марат Башаров назвал победителем чернокнижника Влада Череватого. На втором месте в результате зрительского голосования оказался медиум Олег Шепс — разрыв между финалистами составил всего 3%. Однако Череватый отказался принимать победу и решил уступить ее Шепсу.

Сначала Шепс согласился стать победителем вместо Череватого, но позже принял решение разделить победу с соперником. На кубок приклеили имена обоих экстрасенсов.

Ранее звезда сериала «Слова пацана» отказался от работы в театре.

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