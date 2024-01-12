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Сергей Безруков рассказал, каким принципам не изменит в профессии

Актер Сергей Безруков заявил, что обманывать зрителя безнравственно

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«Ленфильм»

Актер Сергей Безруков назвал в беседе с ТАСС правду своим главным принципом в профессии, которому никогда не изменит.

Безруков считает, что обманывать зрителя безнравственно. Для него важно «тратиться» на сцене и в кадре. Речь идет о душевных и физических затратах.

«Изображать, я думаю, может каждый. В чем разница между профессионалом и любителем? Все-таки профессионал — это тот, кто работает с погружением, с превращением в своего героя. Когда ты уже не знаешь, кто перед тобой — персонаж или актер. Когда это не игра, а реальное проживание своего героя. Когда вам становится страшно за этого актера — вернется он оттуда или нет? Сойдет он с ума на ваших глазах или нет?» — поделился актер.

Безруков уверен, что любому актеру необходимы хорошая физическая подготовка и терпение. Он объяснил, что артистам приходится заучивать много текста, а также не раз отыгрывать одну и ту же сцену в кино.

«Весь съемочный день, допустим, снимают сцену трагедии, и ты должен постоянно находиться в этом состоянии. Весь день. Это тяжело, физически тяжело», — отметил актер.

По мнению Безрукова, именно из-за вышеперечисленного актеру необходимо получать профессиональное образование.

Ранее Сергей Безруков объяснил, почему актер должен работать в театре.

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