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Звезда сериала «Слова пацана» отказался от работы в театре

Агент Рузиля Минекаева заявила, что актер отказался от работы в театре

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Агент актеров Рузиля Минекаева и Славы Копейкина Елена Чигвинцева сообщила в беседе с News.ru, что артистам пришлось уйти из театра.

Причиной этому стала большая занятость в кинопроектах. По словам Елена Чигвинцевой, актеры получают много предложений по работе и «аккуратно» подходят к выбору ролей. Она заявила, что ее клиентам нужно поддерживать уровень актерского мастерства и сыгранных ролей.

«Мы еще на «Слове пацана» измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», — рассказала агент.

Минекаев ушел из театра современной пьесы, а Копейкин покинул Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Рузиль Минекаев сыграл Марата Суворова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Слава Копейкин — героя по прозвищу Турбо.

В январе актер Никита Кологривый, который сыграл Кащея в «Слове пацана», осудил молодых коллег по проекту за завышенный ценник на рекламу после успеха сериала.

Ранее стилист Рогов назвал самую модную вещь из «Слова пацана».

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