Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Волочкова рассказала, во сколько ей обошелся отпуск на Мальдивах

Балерина Волочкова заявила, что потратила на отпуск около 6 млн рублей

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потратила на двухнедельный отпуск на Мальдивских островах порядка 6 млн рублей.

«Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. <...> Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — подчеркнула экс-солистка Большого театра.

Она заявила, что только вилла стоит около $4 тыс. в сутки (почти 356 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Ее площадь составляет 113 кв. м, а на территории расположены собственный бассейн, мини-бар и выход к пляжу.

10 января Волочкова призвала тех своих подписчиков, которые не могут себе позволить отдых на Мальдивских островах, «завидовать молча». Она добавила, что заслужила побыть в уединении в отпуске, и призвала не трогать ее.

Балерина также уточнила, что во время отдыха часто «сидит в вилле и радуется жизни». Ей нравится наблюдать за гуляющими маленькими цаплями и летучими лисами, но в то же время балерина посетовала на ворон, которые мешают расслаблению.

Ранее Волочкова прокомментировала матом иск от ТСЖ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами