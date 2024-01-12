Волочкова рассказала, во сколько ей обошелся отпуск на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потратила на двухнедельный отпуск на Мальдивских островах порядка 6 млн рублей.

«Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. <...> Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — подчеркнула экс-солистка Большого театра.

Она заявила, что только вилла стоит около $4 тыс. в сутки (почти 356 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Ее площадь составляет 113 кв. м, а на территории расположены собственный бассейн, мини-бар и выход к пляжу.

10 января Волочкова призвала тех своих подписчиков, которые не могут себе позволить отдых на Мальдивских островах, «завидовать молча». Она добавила, что заслужила побыть в уединении в отпуске, и призвала не трогать ее.

Балерина также уточнила, что во время отдыха часто «сидит в вилле и радуется жизни». Ей нравится наблюдать за гуляющими маленькими цаплями и летучими лисами, но в то же время балерина посетовала на ворон, которые мешают расслаблению.

Ранее Волочкова прокомментировала матом иск от ТСЖ.