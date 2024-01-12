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Водонаева о Решетовой: «Сегодня в хиджабе, а завтра с декольте»

Блогерша Водонаева раскритиковала Решетову за несоблюдение мусульманских традиций

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VODA/Telegram

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева раскритиковала в шоу «Злые языки» модель Анастасию Решетову за несоблюдение мусульманских традиций.

Водонаева высказала свое недовольство в рамках обсуждения того, что Решетова приняла ислам ради мужчины-мусульманина. Телеведущая осудила за то, что модель продолжает носить откровенные наряды и не покрывает голову платком.

Ведущая проекта Виктория Боня заявила, что Решетову можно понять, так как она якобы не уверена в своем партнере, который все еще не взял модель в жены.

«Когда ее возьмут в жены, когда она будет с кольцом и с печатью, тогда она будет соблюдать традиции. А пока нужен план «Б», — объяснила Боня.

Водонаева не считает это оправданием того, Решетова «балансирует на религиозных волнах». По словам блогерши, в социальных сетях пользователи иронизируют над моделью, потому что «сегодня она в хиджабе, а завтра с декольте».

Водонаева рассказала, что в ее окружении есть много подруг, которые исповедуют мусульманство. По ее словам, приятельницы соблюдают традиции своей и веры и серьезно к ним относятся.

Ранее звезда Comedy Club раскритиковал юмор на проекте.

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