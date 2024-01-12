Звезда «Маски» пожаловалась на трудности на проекте

Певица Диана Анкудинова рассказала в беседе с News.ru о сложных условиях на проекте «Маска».

Анкудинова призналась, что ей было очень тяжело ходить в маске Горностая из-за большого количества страз на ткани. Поэтому выступления в костюме у нее вызывали трудности.

«Нужно двигаться, попадать (в ноты), все помнить и при этом не упасть никуда. И при этом у тебя на голове еще эта маска, она тоже тяжелая, и все время перевешивает», — поделилась артистка.

Анкудинова отметила, что каждому участнику было непросто на проекте из-за тяжелых костюмов. Она рассказала, что пыталась поднять голову маски Мамонтенка, в которой выступал Дима Билан, но у нее не получилось.

Анкудинова пела в костюме Горностая в четвертом сезоне шоу «Маска». По словам члена жюри, Филиппа Киркорова, не узнать «уникальный тембр» певицы было бы «просто неприлично». Артист также заявил, что считает костюм Горностая самым красивым на проекте. Валерия добавила, что считает выступления Анкудиновой на «Маске» «божественно красивыми».

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