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Алексей Глызин ест один раз в день, чтобы впечатлить жену

Певец Алексей Глызин сообщил, что ест раз в день

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Алексей Глызин соблюдает строгую диету, чтобы впечатлить молодую жену. Об этом сообщила телеведущая Лера Кудрявцева на портале woman.ru.

Глызин рассказал Кудрявцевой о своем питании на съемках проекта «Секрет на миллион». Артист признался, что ест один или два раза в день. Помимо этого, он занимается спортом и ходит в баню, чтобы поддерживать фигуру. Певец также не пьет пива и соблюдает здоровый образ жизни.

Глызин добавил, что держит себя в форме для фанатов тоже.

«Иногда я скидываю пиджачок, и зал должен видеть, что я не с аквариумом», — поделился артист.

В декабре 2023 года Лера Кудрявцева в шутку обиделась на певца Алексея Глызина из-за его выступления на шоу «Суперстар».

В рамках шоу певец выступил с лирической песней Филиппа Киркорова. Судьи — Наташа Королева и Кудрявцева — спросили, кому же 69-летний музыкант посвятил трогательную песню. В ответ на это Глызин заявил, что спел в честь обеих девушек, однако Кудрявцевой не понравились слова артиста. По ее мнению, каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной.

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