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Звезда Comedy Club раскритиковал юмор на проекте

Резидент Comedy Club Илья Соболев назвал несмешными шутки на шоу

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Резидент Comedy Club Илья Соболев признался в своем подкасте во «ВКонтакте», что ему не нравятся шутки на проекте.

Соболев назвал шутки из Comedy Club несмешными. По его мнению, команда проекта неправильно подбирает новых резидентов.

«Какие-то попытки людей брать, которых вообще там не должны быть...» — заявил артист.

При этом Соболев назвал легендарным трио «Иванов, Смирнов, Соболев», в котором сам и состоял.

В апреле 2023 года Соболев признался, что руководство проекта «Stand Up на ТНТ» поставило перед ним выбор — либо участвовать в стендапе на канале, либо выступать в Comedy Club. Артист уверил, что может работать и там, и там, однако ему не разрешили. По словам комика, это было проблемой для руководства проекта. Поэтому Соболев принял решение уйти в Comedy Club.

Илья Соболев начал свою карьеру комика в КВН. Позже он принял участие в проектах «Смех без правил», «Давай поженимся!», «Пой без правил» и Comedy Club. На данный момент он является соведущий программы «Шоу Воли».

В 2017 году состоялся дебют Соболева в кино. Он снялся в сериале «Призрак Опера».

Ранее бывший продюсер Лепса заявил, что Пугачева не будет помогать Киркорову.

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