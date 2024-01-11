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Бывший продюсер Лепса заявил, что Пугачева не будет помогать Киркорову

Продюсер Кобылянский: Пугачева не поможет Киркорову в случае отъезда из России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева скорее всего не будет помогать Филиппу Киркорову в случае отъезда из России после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

По мнению Кобылянского, Пугачева не будет поддерживать Киркорова, так как уже переместилась в другую страну. Продюсер объяснил, что артистка уже отошла от сцены и жизни эстрады и теперь посвящает себя семье.

«А на уровне какого-то сотрудничества, коллаборации тут либо ты остаешься в строю как артист, либо ты уже занимаешься своими домашними делами, у тебя в жизни все хорошо, а те, кто остался на сцене, живут по своему распорядку», — заявил продюсер.

Кобылянский отметил, что жизнь Киркорова и Пугачевой не может соприкасаться, так Примадонна «уже домохозяйка». Он считает, что артистка уже не может «ни на что повлиять», поэтому для Киркорова «смысла в этом соприкосновении — ноль».

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую в том числе посетил Киркоров. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало большой скандал, а участников вечера раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее подвеска Ивлеевой подешевела на 662 тысячи рублей после «голой» вечеринки.

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