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Солист «Иванушек International» объяснил популярность песен о любви

Солист «Иванушек International» Туриченко: тема любви в песнях является вечной

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Песни о любви будут создаваться во все времена, потому что это чувство является вечным. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

«О чем другом писать? Это вечное, неизведанное чувство. Каждый его воспринимает по-своему. Кто-то его чувствует, кто-то нет, кто-то еще к этому не пришел. Но мы все этого хотим. Мы все хотим, чтобы нас любили, хотим сами испытать это чувство к кому-то. Это связано не только с мужчиной и женщиной, это связано с семьей, детьми, друзьями», — пояснил певец.

Он добавил, что чувство любви и осознание того, что тебя любят, помогает людям верить, что в будущем все будет хорошо. По словам Туриченко, это позволяет теме любви быть постоянно востребованной и находить отклик в слушателях.

В сентябре Кирилл Туриченко говорил, что он мечтает о большой семье, которая будет собираться за длинным столом, как в фильме «Крестный отец». Он также рассказал о том, как сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. По его словам, «ответ был молниеносным и положительным».

Ранее Кирилл Туриченко рассказал о семейном бизнесе.

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