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Успенская вспомнила, как убегала от фанатов

Певица Успенская купила кресло за 40 тысяч рублей, чтобы убежать от фанатов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с moslenta.ru, что иногда прячется от фанатов.

Успенская объяснила, что не всегда находится в «концертной форме», поэтому не хочет фотографироваться с фанатами. Артистка отметила, что старается не привлекать к себе лишнего внимания, так как не любит его. Вне работы она не носит косметику, скромно одевается и боится быть узнанной.

«Был смешной случай, когда я приехала в магазин за кустами роз и в итоге спряталась за кресло-качалку, которое мне пришлось купить за 40 тысяч (рублей), чтобы незаметно выйти из помещения», — поделилась певица.

Успенская также назвала Марлона Брандо и Любовь Орлову своими кинокумирами. В музыкальной сфере она очень любит Людмилу Зыкину. Звезда призналась, что по ее телу каждый раз пробегают мурашки, когда она слушает ее композицию «Течет река Волга». Из современных музыкантов она восхищается Леонидом Агутиным и Пелагеей.

«Перечислять рэперов, которые мне нравятся, не буду. Их много», — отметила исполнительница.

Ранее Любовь Успенская рассказала о безответной любви.

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