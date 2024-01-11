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Анфиса Чехова раскрыла причину своей неприязни к Водонаевой

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что не любила Водонаеву из-за лицемерия

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова на RuTube-шоу «Злые языки» призналась, что испытывала сильную неприязнь к Алене Водонаевой из-за лицемерного поведения модели.

10 лет назад Чехова и Водонаева были ведущими провокационного шоу «Спокойной ночи, мужики!» Но все подводки записывались по отдельности, а реплики снимались в разные дни, так как телеведущая наотрез отказывалась общаться с коллегой. Чехова призналась, что причиной столь холодного поведения стало лицемерие Водонаевой, которая в соцсетях нелестно высказывалась о коллеге по шоу.

«Я не очень люблю двуличных людей. К чему я это говорю... Мы с тобой всегда встречались, ты была милой, ты всегда вот так вот хорошо ко мне относилась, а потом из твоих соцсетей я узнавала какие-то нелицеприятные вещи о себе. Тебе не нравились полные люди... Я не с потолка это говорю. Ты по факту осуждала меня в своих соцсетях», — пожаловалась Чехова.

В декабре 2023 года Чехова поддержала блогершу Настю Ивлееву после ее «голой» вечеринки в московском клубе.

Ранее Чехова заявила, что Нагиев шутил над ее лишним весом со сцены.

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