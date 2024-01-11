Любовь Успенская объяснила, почему уехала из США

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с moslenta.ru, что даже не думала возвращаться в Россию во время эмиграции в США.

Успенская объяснила, что хотела жить на родине, однако у нее все сложилось хорошо за рубежом. Артистка заявила, что тогда привыкла к законам Америки и ее менталитету. Она вспомнила, что ощущала страх и опасность перед концертами в Москве. Однако после поездки на родину поняла, что хочет вернуться.

«Я вернулась в Америку, но быстро поняла, что без Москвы уже не могу жить. Она вошла в мою кровь, и я сделала выбор в пользу России, Москвы, хотя и понимала, что мне будет трудно, очень трудно», — заявила певица.

Успенская переехала в США в 1978 году и прожила там 15 лет.

В январе стало известно, что на Успенскую могут подать в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале. Автора слов и музыки композиции Наталья Лапина объяснила, что не давала артистке разрешения на исполнение песни в новогоднем огоньке, поэтому хочет подать на нее в суд.

Ранее Успенская рассказала о тяжелой реабилитации дочери после аварии.