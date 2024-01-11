Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Любовь Успенская объяснила, почему уехала из США

Певица Успенская призналась, что не может жить без Москвы

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с moslenta.ru, что даже не думала возвращаться в Россию во время эмиграции в США.

Успенская объяснила, что хотела жить на родине, однако у нее все сложилось хорошо за рубежом. Артистка заявила, что тогда привыкла к законам Америки и ее менталитету. Она вспомнила, что ощущала страх и опасность перед концертами в Москве. Однако после поездки на родину поняла, что хочет вернуться.

«Я вернулась в Америку, но быстро поняла, что без Москвы уже не могу жить. Она вошла в мою кровь, и я сделала выбор в пользу России, Москвы, хотя и понимала, что мне будет трудно, очень трудно», — заявила певица.

Успенская переехала в США в 1978 году и прожила там 15 лет.

В январе стало известно, что на Успенскую могут подать в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале. Автора слов и музыки композиции Наталья Лапина объяснила, что не давала артистке разрешения на исполнение песни в новогоднем огоньке, поэтому хочет подать на нее в суд.

Ранее Успенская рассказала о тяжелой реабилитации дочери после аварии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами