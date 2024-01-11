Ректор «Щепки» об умершем Юрии Соломине: «Ему было очень тяжело в последние месяцы»

Народный артист СССР, режиссер Юрий Соломин за несколько месяцев до смерти сильно мучался. Об этом kp.ru рассказал ректор театрального института им. Щепкина Борис Любимов.

По его словам, это артист ушел из жизни у себя дома.

«Это случилось час или полтора назад (около полудня. – Прим. ред.). Мне позвонила директор Малого театра и сказала, что Юрий Мефодьевич умер. Насколько я знаю, это было дома. Конечно, Юрию Мефодьевичу было очень тяжело в последние месяцы. Однако очень жаль», — сказал Любимов.

11 января РИА Новости со ссылкой на сообщение Малого театра, художественным руководителем которого был артист, сообщили об уходе Соломина, ему было 88 лет. Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники позже сообщил, что режиссер, по предварительным оценкам, скончался от почечной недостаточности. По данным СМИ, почечная недостаточность развилась из-за недавно перенесенного инсульта с поражениями височной области и кровоизлиянием в мозг.

В начале ноября Юрий Соломин попал в больницу. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист. 14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

Ранее внучка Юрия Соломина сообщила, что режиссер ушел из жизни во сне.