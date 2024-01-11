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Кологривого поддержали после критики Саши Бортич и других актеров без образования

Актер Михайлов поддержал Кологривого после критики актеров без образования

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и преподаватель ВГИКа Александр Михайлов в разговоре с NEWS.ru поддержал Никиту Кологривого после его критики в адрес актеров без образования.

«Много таких актеров (без профильного образования. — «Газета.Ru»), но они быстро заканчиваются, у них нет профессиональных навыков. Бывает так, что природа рождает таких талантливых людей, они играют в массовке, потом играют в эпизодах, но чтобы получилось событие из таких актеров, я о таком не слышал», — подчеркнул Михайлов.

Артист признался, что считает невозможным достижения успеха в актерской профессии без соответствующего образования. По мнению Михайлова, это то же самое, как пойти танцевать в балет, не имея профессиональных хореографических навыков.

В одном из недавних интервью Никита Кологривый осудил актеров без образования. В частности, он упомянул Сашу Бортич, которая снимается во многих российских проектах, не имея соответствующего профессии диплома. В ответ на это актриса признала, что действительно не получала диплома о театральном образовании.

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