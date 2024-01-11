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Оксана Федорова рассказала, как опыт работы в милиции помог ей в жизни

Телеведущая Федорова призналась, что работа в милиции научила ее дисциплине

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Антон Денисов/РИА Новости

Телеведущая Оксана Федорова в интервью «Вечерней Москве» заявила, что опыт работы в милиции научил ее правильно расставлять приоритеты.

«Что касается навыков, полученных в милиции, то мне они очень пригодились — и на конкурсах красоты, и в работе на телевидении, и в повседневной жизни. Прежде всего учеба и служба привили дисциплину, умение управлять эмоциями, мыслить аналитически и расставлять приоритеты», — улыбнулась Федорова.

Артистка также похвасталась, что ее прадед был награжден различными орденами, так как работал в НКВД и пережил блокаду, после чего восстанавливал работу милиции в Пскове после войны. Вместе с этим Федорова призналась, что с детства интересовалась вокалом. Она заверила, что академическое пение помогает ей раскрыть свой внутренний потенциал.

«У меня был небольшой период выступлений на эстрадной сцене, но я быстро поняла, что это не мое, и начала заниматься классическим вокалом с педагогом, затем в Московской консерватории как вольный слушатель. Это тот путь, который дает мне возможность максимального самовыражения», — резюмировала Федорова.

Ранее Митя Фомин вспомнил, как отправился в пешее паломничество в польский монастырь.

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