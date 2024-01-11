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Леонардо Ди Каприо сыграет одну из главных ролей в новом фильме Андерсона

Deadline: актер Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме Пола Андерсона

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Global Look Press

Актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в новом фильме Пола Андерсона. Об этом пишет Deadline со ссылкой на собственных информаторов.

По данным СМИ, Андерсон уже написал сценарий для будущего проекта, режиссерское кресло с ним поделят Сара Мерфи и Адам Соннер. Производство фильма, который еще не получил название, начнется в Калифорнии в 2024 году. Помимо Ди Каприо, ведущие роли в проекте сыграют Шон Пенн и Регина Холл.

Незадолго до этого сообщалось, что на ведущую роль в фильме о Супергерл претендуют сразу три артистки: Милли Олкок, Мэг Доннелли и Эмилия Джонс. По данным СМИ, шоураннеры сначала проведут кастинг, прежде чем окончательно утвердить одну из актрис на роль Супергерл. Deadline предполагает, что пробы пройдут в течение месяца. При этом отмечается, что глава DC Studios Джеймс Ганн принимает участие в отборе актрис, так как Супергерл наверняка получит камео в других проектах студии. Поиски режиссера для «Супергерл» продолжаются.

Ранее Митя Фомин описал впечатления от участия в шоу «Выжить в Самарканде».

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