Звезда «Дома дракона» может сыграть главную роль в фильме о Супергерл

Звезда сериала «Дом дракона», актриса Милли Олкок претендует на главную роль в грядущем фильме о Супергерл. Об этом пишет Deadline.

По данным СМИ, на ведущую роль претендуют сразу три артистки: Олкок, Мэг Доннелли и Эмилия Джонс. Издание сообщает, что шоураннеры сначала проведут кастинг, прежде чем окончательно утвердить одну из актрис на роль Супергерл. Deadline предполагает, что пробы пройдут в течение месяца. При этом отмечается, что глава DC Studios Джеймс Ганн принимает участие в отборе актрис, так как Супергерл наверняка получит камео в других проектах студии. Поиски режиссера для «Супергерл» продолжаются.

Сейчас Ганн активно работает над новым фильмом про Супермена. Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. По словам режиссера, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма. Роль культового супергероя сыграет Дэвид Коренсвет, а его возлюбленную, репортера Лоис Лейн, — Рэйчел Броснахан.

Ранее стало известно, что фильм «28 дней спустя» получит новый сиквел.