«Мутабор» обжаловал приостановку своей деятельности после вечеринки Ивлеевой

Администрация клуба «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, подала апелляцию на решение о приостановке работы заведения из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба представителей ООО «Арт центр» (владелец торговой марки «Мутабор») на решение приостановить работу заведения на 90 суток. Эта жалоба будет позднее рассмотрена Мосгорсудом», — уточнили в суде.

Когда состоится заседание, пока неизвестно.

Суд в Москве закрыл клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой со звездными гостями, на 90 суток. Срок исчисляется с 27 декабря. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием.

Предположительно, Роспотребнадзор выявил в клубе нарушения санитарных норм, среди которых были отсутствие термометров и следы жизнедеятельности грызунов.

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