Финские музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения»

Финские музыканты потребовали исключить Израиль из международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Би-би-си».

Они создали петицию, которую подписали 1,5 тысячи деятелей финской музыкальной индустрии, обвиняющих Израиль в военных преступлениях в секторе Газа.

Финские артисты требуют отозвать конкурсанта от Финляндии, если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) оставит израильтян в конкурсе.

Как рассказал один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен, организаторы «Евровидения» не должны позволить Израилю «полировать свой имидж» путем участия в конкурсе.

В петиции также выдвинуто обвинение в адрес финской вещательной компании Yle. Вещателя упрекнули в двойных стандартах, поскольку его представители одними из первых призвали исключить из «Евровидения» Россию после начала специальной военной операции на Украине.

В конце декабря 2023 года правительство России выделило бюджет на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году. Конкурс должен стать отечественной альтернативой «Евровидению».

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