Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финские музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения»

В Финляндии создали петицию об исключении Израиля из конкурса «Евровидение»

close
100%
Corinna Kern/Reuters

Финские музыканты потребовали исключить Израиль из международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Би-би-си».

Они создали петицию, которую подписали 1,5 тысячи деятелей финской музыкальной индустрии, обвиняющих Израиль в военных преступлениях в секторе Газа.

Финские артисты требуют отозвать конкурсанта от Финляндии, если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) оставит израильтян в конкурсе.

Как рассказал один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен, организаторы «Евровидения» не должны позволить Израилю «полировать свой имидж» путем участия в конкурсе.

В петиции также выдвинуто обвинение в адрес финской вещательной компании Yle. Вещателя упрекнули в двойных стандартах, поскольку его представители одними из первых призвали исключить из «Евровидения» Россию после начала специальной военной операции на Украине.

В конце декабря 2023 года правительство России выделило бюджет на проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2024 году. Конкурс должен стать отечественной альтернативой «Евровидению».

Ранее уголовное дело возбудили на сбившего поэта Рубинштейна водителя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами