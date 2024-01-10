Сооснователь группы «Пасош» отреагировал на решение суда о выдворении из России в Сербию

Сооснователь группы «Пасош» Петар Мартич прокомментировал свое выдворение из России на родину в Сербию за нарушение статьи о пропаганде наркотиков в интернете. Свое мнение исполнитель высказал в Telegram-канале.

«О решении суда меня известили, мы с ним не согласны, считаем его неоправданно строгим и собираемся обжаловать», — сообщил музыкант.

Мартич также добавил, что с ним все хорошо, сейчас он находится в безопасности.

«Благодарю вас за слова поддержки и поздравляю с праздниками», — отметил исполнитель.

В декабре на основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича завели уголовное дело о пропаганде наркотиков. Впоследствии районный суд города Москвы постановил выдворить Мартича из России. Музыканта депортируют на родину в Сербию. Кроме того, ему назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее рэперов Kizaru и Кишлак обвинили в пропаганде наркотиков.