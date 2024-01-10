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В РАО объяснили иски к Киркорову и клубу «Мутабор»

РАО: певец Киркоров не заплатил авторам своих песен за концерты в Кремле

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Филипп Киркоров/VK

Певец Киркоров не выплатил авторам своих композиций за концерты в Государственном Кремлевском Дворце. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РАО (Российского Авторского Общества).

Мероприятия проходили с 27 по 30 апреля 2022 года. На них Киркоров выступил с песнями Брашовеана, Булаткина, Жолтикова, Гуцериева, Маликова, Виноградова, Алексина, Залужной, Попкова, Дубцовой, Газманова, Паулса, Резника, Терзина, Pappas Andonis, Матеты и Дербенева.

Представили РАО заявили, что неоднократно предлагали Киркорову урегулировать эту ситуацию, проводили переговоры, однако это не возымело эффекта. Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд.

РАО подало иск к клубу «Мутабор», где проходила скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлевой. На данный момент Арбитражный суд города Москвы рассматривает исковое заявление.

Иск направлен на взыскание дебиторской задолженности «Мутабора» по договору за период с 11 июня по 7 августа 2023 года. Сумма иска составляет 537 034 рубля 10 копеек. Данное дело РАО также пыталось урегулировать в досудебном порядке, однако претензия, направленная клубу 3 августа и полученная им 22 сентября, была проигнорирована. 28 ноября РАО подало иск в суд.

В 2023 году в отношении клуба «Мутабор» также было направлено исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности по договору за период с 11 декабря 2022-го по 11 мая 2023-го. Сумма иска составила 581 939 рублей 46 копеек. Отзыв на исковое заявление ответчиком представлен не был, однако в материалы дела поступало заявление о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. Исковые требования РАО удовлетворены в полном объеме 4 декабря 2023 года.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой.

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