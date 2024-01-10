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Стал известен гонорар Меладзе

Продюсер Лавров заявил, что Меладзе получает €50 тысяч с концерта

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Концертный директор и продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с mk.ru, что у певца Валерия Меладзе нет проблем с заработком.

По словам Лаврова, гонорар Меладзе за один концерт составляет €50 тысяч (около 4,9 млн рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Продюсер отметил, что в новогодние праздники артист брал по €100 тысяч (около 9,7 млн рублей). Он добавил, что спрос певца в Дубае намного больше, чем в Москве.

«В России его заказывать стали похуже. Сейчас вообще, когда выбирают артистов на корпоратив, заказчики очень тщательно выбирают. Волнуются, что могут позвать того, кого не стоит. А то сфотографируются с условным Меладзе и могут возникнуть проблемы», — объяснил Лавров.

В декабре 2023 года Telegram-канал Shot сообщил, что Меладзе выплатил долги перед Федеральной налоговой службой России (ФНС) на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

Меладзе, по данным Shot, не присутствовал на вечеринке, однако «решил перестраховаться», поскольку ранее к нему уже появлялись вопросы у общественников. Певец погасил долг почти в 1,8 млн рублей.

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