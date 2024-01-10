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Скончался бывший барабанщик Scorpions

Умер бывший барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак

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Rocky W. Widner/Getty Images

Бывший барабанщик рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Информация об этом появилась на сайте группы.

«Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином... Он был нашим «братом от другой матери», и нам его будет по-настоящему не хватать. Рок-н-ролл навсегда. Покойся с миром, Джеймс», — говорится в сообщении.

Как пишет портал TMZ со ссылкой на дочь Коттака, последние часы жизни музыкант провел в своем доме в Луисвилле, штат Кентукки. По данным журнала Metal Sludge, у барабанщика остановилось сердце.

Джеймс Коттак был ударником первого состава группы Kingdom Come, а в 1996 году присоединился к Scorpions, когда их покинул Герман Раребелл. С Коттаком «скорпионы» записали шесть альбомов и выступали до 2016 года, когда он ушел из-за алкоголизма. После этого он создал собственную группу KrunK, которую позже переименовал в честь себя.

27 декабря стало известно о кончине первого ударника рок-группы AC/DC Колина Берджесса.

Ранее сообщалось о смерти сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Александра Колбасова.

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