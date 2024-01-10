Звезда «Бременских музыкантов» о съемках фильма: «Обмотали скотчем»

Актер и участник шоу «Голос. Дети» Мирон Проворов признался в беседе с 76.ru, что ему пришлось носить линзы на съемках фильма «Бременские музыканты».

Десятилетний Проворов объяснил, что ему нужно было изменить цвет глаз для съемок, так как он играл Трубадура в детстве. Его взрослую версию исполнил актер Тихон Жизневский. У мальчика карие глаза, когда у звезды «Майора Грома» — серые. Для общей схожести Жизневскому нарисовали родинку на щеке.

Проворов также вспомнил, как проходили его пробы на фильм. Он признался, что давно мечтал сняться в «Бременских музыкантах».

«Мне обмотали скотчем голову, чтобы сшить парик, так как мои волосы были недостаточной длины, но они тоже не подвели и быстренько отросли. И на съемках мне завивали мои», — поделился артист.

В январе стало известно, что фильм «Бременские музыканты» собрал 1 млрд рублей в российском прокате на четвертый день после премьеры. Таким образом, картина стала второй в 2024 году, которая преодолела миллиардную отметку (с учетом предпродаж на ближайшие дни) после «Холопа-2».

Ранее «Холоп-2» обогнал «Бременских музыкантов» в российском прокате.