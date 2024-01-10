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Сербские СМИ подтвердили рождение первенца у Милоша Биковича

Puls Online: невеста Милоша Биковича Ивана родила сына

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bikovic/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Невеста актера Милоша Биковича Ивана Малич родила сына. Об этом сообщает сербский портал Puls Online.

Издание подчеркивает, что роды прошли без проблем. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Сам звезда «Холопа» постоянно находился в родильном отделении, пока шли роды, отмечает Puls Online.

Недавно Бикович в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что у него родился первенец. Актер опубликовал снимок рисунка, на котором изображена семья: мама, отец и ребенок.

В комментариях подписчики начали поздравлять Биковича с пополнением в семье.

«Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!» — написала актриса Марина Александрова.

Бикович встречается с сербской моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года артист представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Однако пара не подтверждала информацию о свадьбе.

Ранее рэперша Инстасамка раскритиковала родителей-блогеров.

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