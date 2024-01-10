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Книги Бориса Акунина* отдали на экспертизу после изъятия

Издательство «Захаров»: книги Бориса Акунина отданы на экспертизу после изъятия

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Максим Блинов/РИА Новости

Книги писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) отдали на экспертизу после изъятия. Об этом сообщили в Telegram-канале представители издательства «Захаров».

В издательстве уточнили, что пока рассказывать о ходе дела в отношении писателя не могут.

«Единственное, что мы можем сказать: книги Бориса Акунина (а также Акунина-Чхартишвили) отданы на экспертизу. Многое будет зависеть от ее исхода», — рассказали в «Захарове».

Кроме того, издательство заявило о продолжении работы.

«У нас есть в продаже и другие хорошие книги, а также обязательства перед нашими читателями и партнерами. Мы внесли на сайте изменения, и теперь по издательским ценам стали доступны книги, которые раньше можно было купить только в магазинах», — добавили в «Захарове».

Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили (известен под литературным псевдонимом Борис Акунин) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.

Известно, что также Министерство юстиции России добавило в список нежелательных новые неправительственные организации (НПО), среди которых True Russia Limited («Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов) из Великобритании, которая была создана при участии Акунина.

Издательство «Захаров» было основано 1 марта 1998 года, выпускает художественную литературу, а также воспоминания, дневники, записные книжки и биографии известных людей.

Ранее суд приостановил работу клуба «Мутабор» после «голой» вечеринки.

*  внесен в перечень террористов и экстремистов
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