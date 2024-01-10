Суд приостановил работу клуба «Мутабор» после «голой» вечеринки

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал ООО «Арт центр», владельца торговой марки «Мутабор», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах). Организации назначили наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года.

По данной статье юридическим лицам грозит наказание от штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Известно, что суд проводил рассмотрение дела о приостановке работы клуба «Мутабор» в закрытом режиме.

О закрытом заседании попросил представитель клуба, указывая на желание не допустить разглашения личных данных фигуранта дела.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки сначала раскритиковали в соцсетях, после чего появились различные проверки и иски. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие.

Ранее певец Эдуард Шарлот извинился в суде перед президентом России Владимиром Путиным.