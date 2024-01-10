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Мария Погребняк предложила вариант наказания для блогера, бросившего сына в сугроб

Модель Погребняк предложила удалить соцсети блогера, бросившего сына в сугроб

В качестве наказания для блогера Сергея Косенко, который является автором видео с броском младенца в сугроб, нужно заблокировать его социальные сети. Таким предложением в беседе с kp.ru поделилась модель и блогер Мария Погребняк.

Она подчеркнула, что блогер, у которого есть многомиллионная аудитория, как у Косенко, должен осознавать, что он является лидером мнений.

«Может конкретно с этим ребенком ничего и не случилось, но если ряд подписчиков последуют его примеру и начнут кидать своих детей в снег, тут точно не избежать трагедий. Косенко не педиатр или психолог, и он точно не Бог, чтобы гарантировать отсутствие последствий. Я не судья, чтобы решать, какое именно наказание он заслуживает. Здесь следствие должно разобраться. Но считаю, что будет справедливым заблокировать его соцсети, чтобы неповадно было, — заключила Погребняк.

8 января российский блогер Сергей Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб. При этом полет младенца запечатлен в замедленной съемке.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осудила блогера Косенко за видео с ребенком в сугробе.

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