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Съемки четвертого «Аватара» возобновятся в феврале

Актер Сэм Уортингтон заявил, что съемки «Аватара» начнутся в феврале 2024 года

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20th Century Studios

Режиссер Джеймс Кэмерон приступит к съемкам «Аватара 4» в феврале 2024 года. Об этом рассказал актер Сэм Уортингтон в интервью People.

Звезда «Аватара» заявил, что продолжение фэнтезийной франшизы планирует стать «чем-то большим», нежели зрители «могут себе представить». Премьера четвертого «Аватара» запланирована на 2029 год.

В ноябре 2023 года, режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. В ней главные герои фильма — землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) — отправятся на другие планеты системы Альфа-Центавра.

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» — второй части — состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник». В последней на данный момент части воспитывающие детей Джейк Салли и Нейтири с планеты Пандора вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

Первая лента франшизы вышла в 2009 году, а затем картина удерживала рекорд по кассовым сборам на протяжении 10 лет.

Ранее сообщалось, что сериал «Мандалорец» продолжится в формате полнометражного фильма.

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