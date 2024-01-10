На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд

На ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» подали в суд. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Истцом оказалась организация «Перфект консалтинг», которая занимается строительством и арендой недвижимости. Причина судебного разбирательства неизвестна. Известно только, что с компании Расторгуева требуют 2,1 млрд рублей. В суд подали 29 декабря.

Daily Storm подчеркивает, что бизнес лидера «Любэ» занимается производством фильмов, в его багаже картина «72 часа» о Великой Отечественной войне 2015 года, военная драма «Без воинского звания» и др.

В начале января сообщалось, что на певицу Любовь Успенскую подадут в суд из-за песни с новогоднего огонька на Первом. Автор слов и музыки исполненной певицей композиции Наталья Лапина заявила, что не давала Успенской разрешения на исполнение песни «По полюшку» в новогоднем шоу. Женщина уточнила, что Успенская якобы поет песню на всех концертах, однако автор не получает за это никаких отчислений.

Автор песен и музыки уже грозила Успенской судом в 2021 году. Лапина объяснила, что давно знакома с Успенской и передала ей песню, чтобы та посвятила ее своей дочери Тане.

Ранее Лолита сообщила о помощи жителям Белгорода вместе с Собчак.