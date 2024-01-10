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Суд о приостановке работы «Мутабора» пройдет в закрытом режиме

Лефортовский суд проведет закрытое рассмотрение дела о приостановке работы «Мутабора»

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Лефортовский суд Москвы проведет рассмотрение дела о приостановке работы клуба «Мутабор» в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассмотреть данное дело в закрытом судебном заседании», — постановил суд.

О закрытом заседании попросил представитель клуба, указывая на желание не допустить разглашения личных данных фигуранта дела.

Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Ведомство потребовало признать ООО «Арт центр» (владелец торговой марки «Мутабор») виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах.

По данной административной статье юридическому лицу грозит наказание от штрафа в размере 30-50 тысяч рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток. Роспотребнадзор, в частности, указывал на нахождение на вечеринке больного инфекционным заболеванием.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии, помимо Глюкозы, присутствовали многие другие звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки сначала раскритиковали в соцсетях, после чего появились различные проверки и иски. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Накануне певица Глюкоза с семьей улетела из России.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, с кем улетела на Мальдивы.

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