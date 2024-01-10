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Волочкова рассказала, с кем улетела на Мальдивы

Балерина Волочкова заявила, что хочет побыть в одиночестве на Мальдивах

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Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с mk.ru, что полетела отдыхать на Мальдивы одна и возмутилась тем, что всех интересует вопрос о компании экс-солистки Большого театра в отпуске.

«Мне хватает людей и в Москве, в моем окружении и во время моих шоу. И мужчин мне хватает. Так что на Мальдивах у меня своего рода ретрит — возможность перезагрузиться и просто побыть одной», — призналась танцовщица.

Она призвала тех своих подписчиков, которые не могут себе позволить отдых на Мальдивских островах, «завидовать молча». Она добавила, что заслужила побыть в уединении в отпуске и призвала не трогать ее.

Волочкова также уточнила, что во время отдыха часто «сидит в вилле и радуется жизни». Ей нравится наблюдать за гуляющими маленькими цаплями и летучими лисами, но в то же время балерина посетовала на ворон, которые мешают расслаблению.

«Вороны тут достали.. Хватит каркать! Мне и так их по жизни хватает», — заявила она.

Недавно Волочкова показала «ноги Мальдив», опубликовав фотографию своего фирменного шпагата на Жар-птице.

Ранее Волочкова снялась без белья в стиле Бритни Спирс.

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