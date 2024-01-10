Лолита сообщила о помощи жителям Белгорода вместе с Собчак

Певица Лолита Милявская призвала поклонников поучаствовать вместе с ней в сборе средств для жителей Белгорода, помощь которым организовывает журналистка Ксения Собчак. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале

«Огромное спасибо команде Ксении Собчак за то, что она не в первый раз организовывает помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. <...> Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно», — сказала исполнительница.

9 января певец Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что намерен пожертвовать средства жителям Белгорода. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Съемки концерта прошли после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, на которой присутствовали Киркоров, Лолита, Собчак и Билан. Мероприятие «Almost naked» («Почти голый») состоялось 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Позднее вечеринку и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в мероприятии.

Ранее сообщалось, что солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат.