Стала известна еще одна утвержденная актриса для третьего сезона «Белого лотоса»

Актриса Кэрри Кун станет участницей третьего сезона популярного сериала «Белый лотос», съемки которого пройдут в Таиланде. Об этом пишет Hollywood reporter.

Звезда «Позолоченного века» подписала еще один контракт с HBO, артистка официально заключила сделку о присоединении к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса» .

Съемки третьей части антологии Майка Уайта начнутся в следующем месяце на Самуи, Пхукете, в Бангкоке и в их окрестностях. Действие будет происходить в другом отеле White Lotus. По традиции, подробности роли Кун держатся в секрете. Она присоединилась к актерскому составу, в который входят Наташа Ротвелл (повторяет свою роль); новички франшизы Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи и Тейме Таптхимтонг.

HBO заключил партнерское соглашение с Управлением по туризму Таиланда для производства нового сезона.

Кун ранее снималась в «Фарго», «Оставленные», «Охотники за привидениями» и других проектах.

Дополнительные кастинги пройдут в ближайшие недели по мере ускорения подготовки к съемкам.

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