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Юрия Соломина выписали из больницы

Народного артиста СССР Соломина выписали через месяц после госпитализации

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

«Да, это так. Чувствует себя хорошо», — подтвердила выписку она.

Юрий Соломин попал в больницу больше месяца назад — 6 ноября 2023 года. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

17 ноября директор Малого театра рассказала, что у Соломина начали работать отнимавшиеся после инсульта конечности, но он пока остается в больнице. Директор театра тогда отметила, что актер находился в стабильно тяжелом состоянии.

14 декабря Михайлова уточняла, что Соломин готовится к выписке.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

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