Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

«Да, это так. Чувствует себя хорошо», — подтвердила выписку она.

Юрий Соломин попал в больницу больше месяца назад — 6 ноября 2023 года. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

17 ноября директор Малого театра рассказала, что у Соломина начали работать отнимавшиеся после инсульта конечности, но он пока остается в больнице. Директор театра тогда отметила, что актер находился в стабильно тяжелом состоянии.

14 декабря Михайлова уточняла, что Соломин готовится к выписке.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

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